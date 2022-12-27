Скабеева публично размазала Собчак из-за слов об атаке на Россию

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Между телеведущими Ольгой Скабеевой и Ксенией Собчак произошла перепалка в соцсетях. Знаменитости обменялись колкостями в адрес друг друга из-за недавней атаки на военный аэродром в Энгельсе.
Первой начала Собчак. В своем Telegram она привела отрывок из передачи "60 минут", в которой Ольга предупредила, что подобные действия ВСУ заканчиваются очередными "ударами возмездия" по украинской инфраструктуре.
"Что может быть приятнее, нежели погрузить людей в холод и тьму на праздники, да, Ольга?", – написала Ксения.
Журналистка "России 1" не оставила выпад знаменитости без комментария. Она напомнила, что Собчак является гражданинкой Израиля, указав, что та сейчас призывает с пониманием относится к ракетным ударам по российским городам, а также простить убийство троих солдат.
"Что с нее взять. Никто не испытывает удовольствия от страдания людей. Кроме Собчак, которая сдала даже свою команду",
– заявила Скабеева.
Также ранее журналистка советовала всем сотрудникам бежать от Собчак подальше, поскольку та многовероятно "пустит их под каток" в случае чего.
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