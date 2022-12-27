Скабеева публично размазала Собчак из-за слов об атаке на Россию

Скабеева публично размазала Собчак из-за слов об атаке на Россию
Фото: кадр "60 минут", Россия 1
Обе звезды постарались ударить друг друга в слабое место

Между телеведущими Ольгой Скабеевой и Ксенией Собчак произошла перепалка в соцсетях. Знаменитости обменялись колкостями в адрес друг друга из-за недавней атаки на военный аэродром в Энгельсе.

Первой начала Собчак. В своем Telegram она привела отрывок из передачи "60 минут", в которой Ольга предупредила, что подобные действия ВСУ заканчиваются очередными "ударами возмездия" по украинской инфраструктуре. 

"Что может быть приятнее, нежели погрузить людей в холод и тьму на праздники, да, Ольга?", – написала Ксения.

Журналистка "России 1" не оставила выпад знаменитости без комментария. Она напомнила, что Собчак является гражданинкой Израиля, указав, что та сейчас призывает с пониманием относится к ракетным ударам по российским городам, а также простить убийство троих солдат. 

"Что с нее взять. Никто не испытывает удовольствия от страдания людей. Кроме Собчак, которая сдала даже свою команду",

– заявила Скабеева.

Также ранее журналистка советовала всем сотрудникам бежать от Собчак подальше, поскольку та многовероятно "пустит их под каток" в случае чего. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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