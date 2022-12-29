"Обезьяна": Гордон публично унизил Барановскую

"Обезьяна": Гордон публично унизил Барановскую
Фото: кадр "Мужское/женское", Первый канал
Ведущую сравнили с приматом

Новый выпуск программы "Мужское/женское" был посвящен теме прогнозов на 2023 год. В студии собрались астрологи, тарологи и прочие представители окультных наук, которые рассказывали, чего стоит ждать. Ведущий Александр Гордон еще в самом начале пренебрежительно высказался о теме программы.

Во время всех съемок он не сдерживал своего саркастичного и ироничного настроя по поводу гороскопов и мистических прогнозов. Он старался подначивать свою коллегу, которая с большим интересом относилась ко всем словам приглашенных гостей. 

В какой-то момент во время передачи Барановская заявила, что родилась в год Обезьяны – узнав об этом журналист не упустил повода поддеть свою коллегу.

"А я все эти годы сижу и думаю, кого ты мне напоминаешь... Мультик есть про слоненка и попугая. Там есть обезьяна. Вот с тебя рисовали просто", – отметил Гордон.

Впрочем, Барановскую такое замечание, судя по всему, не задело – она уже давно привыкла к подколам своего соведущего.

Источник: Мужское/женское ✓ Надежный источник
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