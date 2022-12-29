Молчал с февраля: стала известна позиция Нагиева по СВО

Молчал с февраля: стала известна позиция Нагиева по СВО
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист пытается не говорить открыто о своем отношении к боевым действиям

После начала конфликта на Украине Дмитрий Нагиев сделал лишь несколько неоднозначных заявлений о происходящем в мире. Тем не менее, он практически сразу ушел с "Первого канала" в бессрочный отпуск и перестал появляться во всех программах российского телевидения. 

Как именно артист относится к СВО – доподлино неизвестно. Однако в редких речах он намекал, что не поддерживает военное столкновение. Продюсер Сергей Лавров уверен, что позиция Нагиева и без прямых заявлений предельно ясна. 

По его словам, ведущий в текущей ситуации пытается усидеть на двух стульях. Перед его глазами стоит пример других звезд, которые открыто не поддержали спецоперацию и были за это публично наказаны. Нагиев же опасается, что может потерять армию своих поклонников в России. 

"Фанаты его разорвут, как только он пойдет против нашей страны. Одно слово против – и разорвут. Он станет изгоем, а сейчас идет по канату",

– считает Лавров.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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