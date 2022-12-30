Лишили работы в России: Ахеджакова не может поверить в случившееся

Артистка уверяет, что политического контекста в решении нет

Назначенный на 4 января 2023 года спектакль "Мой внук Вениамин" в Санкт-Петербурге, где играет Лия Ахеджакова, был отменен. На сайте ДК, где планировалось мероприятие, указано, что его перенесли на неопределенный срок. Это произошло после скандального заявления артистки об Украине.

Знаменитость не скрывала, что категорически не поддерживает действия российской армии на украинской территории. После начала СВО ходили слухи, что Ахеждакова из личных сбережений пожертвовала ВСУ десять тысяч долларов. Однако позже она все назвала фейком – знаменитость утверждает, что не имеет понятия, как это можно осуществить даже технически, поскольку в таких вопросах не подкована.

В беседе с "Подъемом" артистка исключила какую-либо связь с отменой спектакля и ее политическими заявлениями. По ее словам, в ДК пришло уведомление от "Ленэнерго" о проведении в здании ремонтных работ с 12 до 24 часов. Почему в таком случае не была назначена новая дата представления она не уточнила, отдельно подчеркнув, что "Мой внук Вениамин" идет последние 5-6 лет.

"Нет, цензуры тут не было. Иначе нас бы давно бы уже приостановили",

– уверяет Ахеджакова.