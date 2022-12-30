"Вечная память": семья Николаева скорбит из-за смерти композитора

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В последнее время Игорь Николаев сильно сдал – народ переживал из-за состояния знаменитости, который будто бы стал выглядеть старше своего возраста. Даже регулярные занятия спортом никак не помогали улучшить ситуацию. Все дополнительно ухудшил тяжелый удар, с которым артист столкнулся накануне.
В соцсетях Николаева появилась трагическая запись о кончине известного композитора – Эдуарда Артемьева. Знаменитость воспринял новость близко к сердцу, отметив, что он был рад познакомиться с выдающимся деятелем культуры.
"Был счастлив сказать ему, что он гений при жизни. Он был как музыка – беззащитный и мощный. Вечная память", – рассказал композитор.
Пост оценила и его супруга Юлия Проскурякова, которая тоже скорбит вместе с Николаевым.
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