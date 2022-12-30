Что происходит с Корчевниковым: врач объяснил нарушения речи и мимики

Состояние журналиста вызывает опасения

Недавние эфиры с Борисом Корчевниковым на "России 1" заставили россиян сильно переживать. И без того известно, что знаменитость практически не слышит из-за старой болезни. К тому же несколько лет назал он перенес операцию по удалению опухоли в мозге. Однако в последнее время состояние ведущего сильно ухудшилось.

Народ невероятно напугал выпуск с Андреем Глызиным. На нем Корчевников с трудом проговаривает какие-то слова, не может вовремя совладать с мимикой на лице – она немного заторможенная. Недоброжелатели заподозрили, что журналист находится под запрещенными препаратами, однако люди отмечают, что главные редакторы бы попросту не выпустили его в таком состоянии в эфир. Более вероятно, что Корчевникову с каждым днем становится все хуже, и коллеги стараются поддерживать его до конца.

Врач-онколог Андрей Панов отметил, что восстановление после трепанации – процесс крайне сложный. Сложности с мимикой и речью могут появляться периодически.

По его словам, во время реабилитации могут возникать воспаления и прочие внутренние проявления, которые сказываются на состоянии человека. Однако медик уверяет, что проблемы с мимикой и речью вряд ли связаны с опухолью в головном мозге у Корчевникова.