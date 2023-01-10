"Решили похоронить в Париже": новость о смерти мужа шокировала Высоцкую

Родственники не могут оправиться от потрясения

Недавно в социальный сетях появилось трагическое известие о том, что Андрея Кончаловского больше нет в живых. Указывалось, что знаменитость был убит за границей и сейчас готовятся его похороны. Такие новости не на шутку напугали поклонников звезды, а также его знакомых, которые поспешили связаться с родственниками семьи для уточнения информации.

Сведения о кончине мужа дошли и до самой Юлии. Она не смогла сдержать эмоций, узнав, что про него говорят в соцсетях.

"Восхитительно гадкие люди! Убили и решили похоронить в Париже! А почему не в Венеции? Или еще где-нибудь?", – написала артистка.

Она подчеркнула, что сама не отслеживает, что о семье пишут в СМИ или соцсетях – делать этого нет времени. Однако иногда подобные сообщения доходят до ее родни, для которых читать что-то подобное тяжело.

Высоцкая отметила, что сейчас с ней и Кончаловским все хорошо – они живы и здоровы. В качестве подтверждения актриса опубликовала фото с супругом.