Состояние ухудшилось: таинственная болезнь Михалкова прогрессирует

Состояние ухудшилось: таинственная болезнь Михалкова прогрессирует
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
У знаменитости обострились старые проблемы со здоровьем

Врачи продолжают бороться за жизнь знаменитого режиссера Никиты Михалкова, у которого до сих пор официально не подтвердился ни один из предполагаемых диагнозов. У него подозревали грипп и ковид, но все тесты дают отрицательный результат, несмотря на наличие подходящей симптоматики.

Артиста регулярно обследуют, пытаясь не допустить прогрессирования заболевания. И, вопреки всем стараниям, состояние звезды постепенно ухудшается. Недавние анализы КТ показали, что у Михалкова растет степень поражения легких. Дополнительно обострились хронические сердечные проблемы, пишет Mash. 

Сейчас у него стоит диагноз идиопатическая пневмония. Врачи диагностировали мерцательную аритмию и отметили, что если бы ему не оказали помощь во время, то у режиссера мог произойти инфаркт. Они говорят, что Михалков настоящий боец и наданный момент угрозы его жизни нет.

До сих пор артист находится в отделении реанимации, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". У него остается учащенное дыхание и высокая температура.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
новости партнеров

Почему украинские вояки тайно бегут из Соледара

Ситуация в ДНР лишает ВСУ живой силы

Новое оружие России стало настоящим кошмаром для НАТО

Военные специалисты полагают, что оно предназначается для США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей