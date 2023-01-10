Состояние ухудшилось: таинственная болезнь Михалкова прогрессирует

У знаменитости обострились старые проблемы со здоровьем

Врачи продолжают бороться за жизнь знаменитого режиссера Никиты Михалкова, у которого до сих пор официально не подтвердился ни один из предполагаемых диагнозов. У него подозревали грипп и ковид, но все тесты дают отрицательный результат, несмотря на наличие подходящей симптоматики.

Артиста регулярно обследуют, пытаясь не допустить прогрессирования заболевания. И, вопреки всем стараниям, состояние звезды постепенно ухудшается. Недавние анализы КТ показали, что у Михалкова растет степень поражения легких. Дополнительно обострились хронические сердечные проблемы, пишет Mash.

Сейчас у него стоит диагноз идиопатическая пневмония. Врачи диагностировали мерцательную аритмию и отметили, что если бы ему не оказали помощь во время, то у режиссера мог произойти инфаркт. Они говорят, что Михалков настоящий боец и наданный момент угрозы его жизни нет.

До сих пор артист находится в отделении реанимации, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". У него остается учащенное дыхание и высокая температура.