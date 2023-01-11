"Ушел из жизни": объявлено о внезапной смерти Урганта

"Ушел из жизни": объявлено о внезапной смерти Урганта
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Заявление сделал Александр Ширвиндт

На странице Ивана Урганта в социальных сетях появился ролик, в котором представлена нарезка с памятными моментами о телеведущем. Актер Александр Ширвиндт говорит, насколько выдающимся артистом был 44-летний шоу-мен и сообщает о его скоропостижной смерти в самом расцвете сил. 

"К сожалению, Иван Андреевич ушел из жизни", – утверждает артист.

В этот момент видео на экране смотрит и сам Ургант, который возмущенно недоумевает "Как умер?! Вот же я!", передает РИА ФАН

Ролик, судя по всему, является анонсом выхода новых выпусков передачи "Вечерний Ургант", трансляция которой приостанавливалась после начала СВО. Самого Урганта вскоре заклеймили за отъезд из страны и высказывание против украинского конфликта. Вступаться за знаменитость пришлось пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, который назвал его "настоящим патриотом". 

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