Россияне в шоке: муж Скабеевой угодил в скандал из-за слов на шоу "60 минут"

Телеведущий допустил небольшую неточность

В передаче "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов заявил, что цена на дизельное топливо в стране примерно во всех регионах одинаковая – около 50 рублей за литр. Такое высказывание не на шутку переполошило зрителей шоу, которые поспешили найти журналиста в социальных сетях и высказать ему свое недовольство.

Под постом об увеличении экспорта угля из России в Индию они начали писать свои претензии, указывая, что таких цен на топливо нет ни в одном уголке страны – минимальная опускная стоимость литра достигает 58 рублей, и то не везде.

"Евгений, смотрю Вашу передачу, дизель в Питере 59.20 и дороже, зачем Вы так говорите, что нет таких цен?", "В Москве дизель от 58. На трешке ниже 58.90 нет. Не настраивайте людей против Вас", "Вы сказали что по стране одинаково", – возмутились люди.

Отвечать на претензии пришлось лично Попову. В комментариях он поспешил объяснить, что цены уточнил неправильно – брал в пример только московские и из своего опыта и чека с заправки до Нового года. Однако оказалось, что такая стоимость топлива у него вышла потому, что отчасти расплатился бонусными баллами.

"С 56 психанул. Извините. Наверное, вычли баллы и так посчитал. Было до НГ 57-58 с копейками. Но не 60. По 60 не видел дизеля в Москве", – уточнил телеведущий.

После этого зрители успокоились, но отметили, что цены на дизель в 50 рублей их бы сильно порадовали.