Россияне в шоке: муж Скабеевой угодил в скандал из-за слов на шоу "60 минут"

Россияне в шоке: муж Скабеевой угодил в скандал из-за слов на шоу "60 минут"
Фото: соцсети
Телеведущий допустил небольшую неточность

В передаче "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов заявил, что цена на дизельное топливо в стране примерно во всех регионах одинаковая – около 50 рублей за литр. Такое высказывание не на шутку переполошило зрителей шоу, которые поспешили найти журналиста в социальных сетях и высказать ему свое недовольство.

Под постом об увеличении экспорта угля из России в Индию они начали писать свои претензии, указывая, что таких цен на топливо нет ни в одном уголке страны – минимальная опускная стоимость литра достигает 58 рублей, и то не везде. 

"Евгений, смотрю Вашу передачу, дизель в Питере 59.20 и дороже, зачем Вы так говорите, что нет таких цен?", "В Москве дизель от 58. На трешке ниже 58.90 нет. Не настраивайте людей против Вас", "Вы сказали что по стране одинаково", – возмутились люди.

Отвечать на претензии пришлось лично Попову. В комментариях он поспешил объяснить, что цены уточнил неправильно – брал в пример только московские и из своего опыта и чека с заправки до Нового года. Однако оказалось, что такая стоимость топлива у него вышла потому, что отчасти расплатился бонусными баллами.

"С 56 психанул. Извините. Наверное, вычли баллы и так посчитал. Было до НГ 57-58 с копейками. Но не 60. По 60 не видел дизеля в Москве", – уточнил телеведущий.

После этого зрители успокоились, но отметили, что цены на дизель в 50 рублей их бы сильно порадовали.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Шойгу сделал важное заявление для россиян

Министр поделился ведомственными планами на текущий год

В Австрии обнаружили неожиданный "плюс" конфликта на Украине

Вена выступила с неординарным заявлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей