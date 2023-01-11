Что известно о резком отъезде Малахова в США

Что известно о резком отъезде Малахова в США
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Перед ведущим открылась уникальная возможность

Сейчас представить российское телевидение без Андрея Малахова невозможно – он является одной их самых известных фигур в стране благодаря своим передачам. Однако путь журналиста к такой карьере продолжался не всегда успешно – однажды ему даже пришлось пожить в США.

После школы он, пусть и не с первого раза, поступил на факультет журналистики в МГУ. Во время учебы ему выпала уникальная возможность пройти стажировку в США, и Малахов спешно отправился на другой континент, чтобы получить уникальный опыт.

В Америке он жил впроголодь, днем приходилось учиться, а по вечерам работать, чтобы прокормить себя. Поговаривают, что после практики журналист решил остаться в стране на лето – жилье по доброй воле ему предоставил декан факультета. Почему он пошел на этот шаг – неизвестно. 

Тем не менее, оставаться в Соединенных Штатах Андрей отказался. Вопреки просьбам знакомых, он вернулся в Россию и сперва попал в передачу "Доброе утро", а уже потом дорос о собственного шоу. 

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