Нагиев сделал заявление об эмиграции из России

Нагиев сделал заявление об эмиграции из России
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист долго молчал о происходящем

Впервые с начала спецоперации на Украине Дмитрий Нагиев дал интервью, которое, пусть и немного, было связано с политической темой – до этого он лишь давал смутные намеки на то, как относится к происходящему. Сейчас у артиста спросили, как, по его мнению, массовая эмиграция звезд из России отразится на будущем страны.

Нагиев верит, что представители старой школы артистов, которые не стали никуда уезжать, могут вырастить еще одно новое поколение молодых актеров – передадут им свой опыт, харизму, сообщает Общественная служба новостей

Телеведущий отдельно подчеркнул, что эмиграция звезд – последнее о чем надо беспокоиться, говоря о будущем отрасли шоу-бизнеса и страны в целом.

"Есть масса факторов и аспектов, которые гораздо быстрее отразятся на развитии не только шоу-бизнеса, но и на развитии в принципе поколения в нашей стране", – отметил он.

С февраля Дмитрий Нагиев практически не появляется в эфире федеральных каналов, передает РИА ФАН. Артист взял бессрочный отпуск, чтобы собраться с мыслями. 

Источник: Pravda.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Что вы дурака валяете?!": Путин устроил жесткий разнос министру на совещании

Разбор полетов прошел уже за камерами

Названа следующая военная цель после освобождения Соледара

ВС РФ готовятся к новому наступлению

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей