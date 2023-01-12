Нагиев сделал заявление об эмиграции из России

Артист долго молчал о происходящем

Впервые с начала спецоперации на Украине Дмитрий Нагиев дал интервью, которое, пусть и немного, было связано с политической темой – до этого он лишь давал смутные намеки на то, как относится к происходящему. Сейчас у артиста спросили, как, по его мнению, массовая эмиграция звезд из России отразится на будущем страны.

Нагиев верит, что представители старой школы артистов, которые не стали никуда уезжать, могут вырастить еще одно новое поколение молодых актеров – передадут им свой опыт, харизму, сообщает Общественная служба новостей.

Телеведущий отдельно подчеркнул, что эмиграция звезд – последнее о чем надо беспокоиться, говоря о будущем отрасли шоу-бизнеса и страны в целом.

"Есть масса факторов и аспектов, которые гораздо быстрее отразятся на развитии не только шоу-бизнеса, но и на развитии в принципе поколения в нашей стране", – отметил он.

С февраля Дмитрий Нагиев практически не появляется в эфире федеральных каналов, передает РИА ФАН. Артист взял бессрочный отпуск, чтобы собраться с мыслями.