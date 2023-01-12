Почему Гордон и Соловьев на дух не переносят друг друга

Почему Гордон и Соловьев на дух не переносят друг друга
Фото: Утро.ру
Раньше звезды были коллегами

Последние восемь лет Александр Гордон и Владимир Соловьев стараются не упоминать имя друг друга в публичном пространстве. Несмотря на общее ремесло и давние связи, журналисты терпеть друг друга не могут.

Что именно послужило причиной таких отношений неизвестно. Однако однажды Гордон в одном интервью резко высказался в адрес Соловьева и в нескольких абзацаз объяснил, почему его коллега недостоин никакого уважения. Заявления он сделал после того, как журналист отказался принять участие в передаче "ГордонКихот". 

Ведущий говорил, что хочет извиниться перед россиянами за то, что привел в телевидение Соловьева – это заставляет его чувствовать перед всеми себя виноватым. 

"Владимир Соловьев – это политика "одноразового человека". Поменяется власть, придут другие cоловьевы. <...> Он очень талантливый человек, но куда его нынче снесло с его талантами. На мой взгляд, то, что он делает на телевидении, это чудовищно", – утверждал Гордон.

Соловьев тогда выпад в свой адрес без внимания не оставил. По его словам, у его коллеги какой-то комплекс и ему от этого жалко. 

"Для меня Саша совсем не важен. Он мне скучен. Его воззрения порочны, с ними надо бороться. И во всех моих высказываниях в адрес Гордона было искреннее неприятие его взглядов. Я вообще всегда говорю то, что думаю", – отвечал ведущий.

С тех пор Гордон и Соловьев не общаются. Конфликт произошел с нимив 2014 году. 

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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