Почему Гордон и Соловьев на дух не переносят друг друга

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Последние восемь лет Александр Гордон и Владимир Соловьев стараются не упоминать имя друг друга в публичном пространстве. Несмотря на общее ремесло и давние связи, журналисты терпеть друг друга не могут.
Что именно послужило причиной таких отношений неизвестно. Однако однажды Гордон в одном интервью резко высказался в адрес Соловьева и в нескольких абзацаз объяснил, почему его коллега недостоин никакого уважения. Заявления он сделал после того, как журналист отказался принять участие в передаче "ГордонКихот".
Ведущий говорил, что хочет извиниться перед россиянами за то, что привел в телевидение Соловьева – это заставляет его чувствовать перед всеми себя виноватым.
"Владимир Соловьев – это политика "одноразового человека". Поменяется власть, придут другие cоловьевы. <...> Он очень талантливый человек, но куда его нынче снесло с его талантами. На мой взгляд, то, что он делает на телевидении, это чудовищно", – утверждал Гордон.
Соловьев тогда выпад в свой адрес без внимания не оставил. По его словам, у его коллеги какой-то комплекс и ему от этого жалко.
"Для меня Саша совсем не важен. Он мне скучен. Его воззрения порочны, с ними надо бороться. И во всех моих высказываниях в адрес Гордона было искреннее неприятие его взглядов. Я вообще всегда говорю то, что думаю", – отвечал ведущий.
С тех пор Гордон и Соловьев не общаются. Конфликт произошел с нимив 2014 году.
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