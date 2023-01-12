"Психически больные": Гребенщиков* сделал резкий выпад в адрес России

Артист подтвердил слухи об отправке денег на Украину

Артист Борис Гребенщиков* дал новое интервью, в котором порассуждал о начавшейся российской спецоперации на Украине. Он заявил, что происходящее не может оставить его равнодушным.

По словам Гребенщикова*, "Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину", а все остальные государства попросту стоят в стороне и "нервно курят". Он полагает, что Москва пытается уничтожить украинское государство.

Знаменитость высказался о российской власти и солдатах, назвав их всех "психически больными фашистами", которые при желании "могут уничтожить или задавить танками любого человека, которого встретят на улице".

Также он подтвердил, что передал на поддержку Украины 12 млн долларов. Ранее Гребенщиков* говорил, что сделать этого физически не мог, поскольку таких средств у него в распоряжении нет.

"Вы знаете, я играл в Берлине, у Бранденбургских ворот, и это мероприятие собрало 12 миллионов, которые пошли на помощь Украине. Украине нужна помощь",

– заявил он.

*признан иноагентом