"Психически больные": Гребенщиков* сделал резкий выпад в адрес России

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Артист Борис Гребенщиков* дал новое интервью, в котором порассуждал о начавшейся российской спецоперации на Украине. Он заявил, что происходящее не может оставить его равнодушным.
По словам Гребенщикова*, "Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину", а все остальные государства попросту стоят в стороне и "нервно курят". Он полагает, что Москва пытается уничтожить украинское государство.
Знаменитость высказался о российской власти и солдатах, назвав их всех "психически больными фашистами", которые при желании "могут уничтожить или задавить танками любого человека, которого встретят на улице".
Также он подтвердил, что передал на поддержку Украины 12 млн долларов. Ранее Гребенщиков* говорил, что сделать этого физически не мог, поскольку таких средств у него в распоряжении нет.
"Вы знаете, я играл в Берлине, у Бранденбургских ворот, и это мероприятие собрало 12 миллионов, которые пошли на помощь Украине. Украине нужна помощь",
– заявил он.
Разбор полетов прошел уже за камерами