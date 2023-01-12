"Психически больные": Гребенщиков* сделал резкий выпад в адрес России

"Психически больные": Гребенщиков* сделал резкий выпад в адрес России
Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист подтвердил слухи об отправке денег на Украину

Артист Борис Гребенщиков* дал новое интервью, в котором порассуждал о начавшейся российской спецоперации на Украине. Он заявил, что происходящее не может оставить его равнодушным.

По словам Гребенщикова*, "Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину", а все остальные государства попросту стоят в стороне и "нервно курят". Он полагает, что Москва пытается уничтожить украинское государство.

Знаменитость высказался о российской власти и солдатах, назвав их всех  "психически больными фашистами", которые при желании "могут уничтожить или задавить танками любого человека, которого встретят на улице". 

Также он подтвердил, что передал на поддержку Украины 12 млн долларов. Ранее Гребенщиков* говорил, что сделать этого физически не мог, поскольку таких средств у него в распоряжении нет.

"Вы знаете, я играл в Берлине, у Бранденбургских ворот, и это мероприятие собрало 12 миллионов, которые пошли на помощь Украине. Украине нужна помощь",

– заявил он.

*признан иноагентом
Источник: Telegram
новости партнеров

"Что вы дурака валяете?!": Путин устроил жесткий разнос министру на совещании

Разбор полетов прошел уже за камерами

Названа следующая военная цель после освобождения Соледара

ВС РФ готовятся к новому наступлению

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей