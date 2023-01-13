Назарова жестоко наказали за слова о СВО и России

Назарова жестоко наказали за слова о СВО и России
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Последние месяцы знаменитость еженедельно делал громкие заявления

Актер Дмитрий Назаров после февраля занял однозначную позицию по российской спецоперации на Украине – он выступил против происходящего, посвещая военным действиям стихи и песни.

На своем канале в социальных сетях он публиковал ролики, в которых утверждал, что на СВО "ложится в пыль России генофонд", а также размышлял, как женщинам придется встречать покалеченных мужей, вернувшихся с поля боя.

Резкие высказывания о спецоперации сильно возмутили общественность. В соцсетях стали появляться призывы лишить Назарова работы после всего, что он говорил о происходящем в России и на Украине.

Больше всего претензий было к песне "Хотят ли русские войны" – юристы в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" утверждали, что за сказанное в ролике актера вполне можно привлечь к ответственности по статье о дискредитации ВС РФ. 

Коллега по сцене Оскар Кучера, обращаясь к Назарову, называл его идиотом, который не понимает, что российские солдаты сейчас его защищают, передает РИА ФАН

Тем не менее, несмотря на громкие заявления, спектакли с участием артиста продолжали показывать в России. Общественников из Нижнего Тагила такой расклад возмутил, поэтому они добились отмены выступления "Корень любви" с Назаровым в главной роли и обратились в прокуратуру и СК РФ для проверки деятельности актера. Не исключено, что следом могут быть отменены спектакли с ним в других городах, как это произошло и с остальными артистами, резко говорившими о СВО.

Источник: Tagil.life ✓ Надежный источник
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