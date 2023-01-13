Эрнст и Малахов закатили сцену во время церемонии в правительстве

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Уход Андрея Малахова с "Первого канала" несколько лет назад был настолько скандальным, что, судя по всему, до сих пор отношения между телеведущим и Константином Эрнстом крайне натянутые. Журналист признавался, что телевизионное руководство не воспринимало его всерьез и категорически отказывалось делать его продюссером передачи, которую он вел на "Первом".
После ухода на "Россию 1" Малахов также указывал, что новые начальники оказались в разы лучше – ему предложили более выгодные условия, а также прислушались ко всем просьбам. Замену, которую подыскали его шоу на "Первом канале", он называл безликой и уверял, что будущего с такими ведущими у передачи нет.
Резкие выпады в свой адрес Константин Эрнст, вероятно, не простил. На недавней премии в Доме Правительства, которую вручал Михаил Мишустин деятелям СМИ, глава телеканала и журналист сидели в разных краях зала и даже старались не смотреть друг на друга по мере возможностей. Такая молчаливая сцена длилась в течение всей церемонии.
Малахов получил премию за вклад в развитие отечественного телерадиовещания, Эрнст персональной награды не удостоился.
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