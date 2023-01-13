Москва решила возобновить поставки электричества в Европу - СМИ

Москва решила возобновить поставки электричества в Европу - СМИ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Контракты с европейцами могут продлить еще на несколько лет

Главный российский экспортер электроэнергии "Интер РАО" планирует в среднесрочной перспективе вернуться к поставкам электричества в Финляндию и страны Балтии. Операторы уже расчитывают в новой стратегии возможности экспорта на 2023-2028 года. При этом на данный момент поставки в европейском направлении не осуществляются из-за невозможности расплатиться за них на фоне санкций.

В Финляндию хотят поставить около 4 млрд кВт/ч, в Латвию, Литву и Эстонию – 2,4 млрд, сообщает URA.RU. По прогнозам, объемы экспорта упадут по сравнению с 2022-ым годом примерно на 50%, но вырастут, если сравнивать с 2020-ым. 

Экспортировать электроэнергию в Хельсинки планируется до 2028-го года, а в Прибалтийские страны – до 2025-го. С 2026-го поставки в Латвию, Литву и Эстонию должны прекратиться, поскольку государства сообщали о намерении выйти из энергокольца БРЭЛЛ вместе с Россией и Белоруссией. 

В 2021 году для российской "Интер РАО" финское и прибалтийское направления экспорта электроэнергии были ключевыми – они составляли примерно 60% от совокупных поставок электричества за границу. Без поставок в ЕС у России остается только шесть направлений экспорта: Белоруссия, Грузия, Южная Осетия, Казахстан, Монголия и Китай.

Тем не менее, аналитики говорят, что возобновление поставок энергии в страны ЕС – маловероятный сценарий, пишет RT, поскольку противоречит официальным заявлениям российских властей. 

Источник: Коммерсантъ
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