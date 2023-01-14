Умерла Инна Чурикова

Звезды не стало на 80-м году жизни

Сегодня, 14 января, информационное пространство разорвала новость о большой трагедии. Стало известно, что этот мир покинула знаменитая российская актриса Инна Чурикова. Любимица публики немного не дожила до крупного юбилея – осенью артистке должно было исполниться 80 лет.



Такими печальными новостями с общественностью поделились в родном театре знаменитости, "Ленкоме". Художественный руководитель культурного учреждения Марк Варшавер объявил о смерти именитой актрисы.

Культурный деятель сообщил, что страшная трагедия произошла буквально час назад – жизнь народной артистки Советского Союза оборвалась около 14:00 по московскому времени.

"Вот такое горе случилось час назад", – рассказал Варшавер в беседе с журналистами.

Прощание с любимицей публики уже назначено на вторник, 17 января. Провожать в последний путь звезду выдающихся советских кинолент "Ширли-мырли", "Начало", "Я шагаю по Москве", "В огне брода нет" и других будут на территории ее родного театра. Конкретное время начала траурной церемонии сообщат позже.

