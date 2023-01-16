Год начался трагично: умерло сразу четыре известных артиста

Трагедии случились одна за другой

Первый месяц 2023-го года принес сразу несколько потерь. Стало извесно о гибели нескольких культовых актеров, которые скончались в преклонном возрасте.

Инна Чурикова

Народная артистка СССР ушла на 80-ом году жизни. Согласно официальной версии, причиной ее смерти стала остановка сердца. Об этом сообщили ее коллеги 14 января.



Сперва в театре заявили, что прощание с Чуриковой пройдет во вторник в "Ленкоме", однако уже в понедельних решение изменили. Церемонию перенесли в храм Христа Спасителя, ее проведут без гражданской панихиды. Похоронят артистку на Новодевичьем кладбище.

Вахтанг Кикабидзе

На следующий день, 15 января, в тбилисской больнице на 85-ом году жизни ушел звезда "Мимино". Последние годы его здоровье было крайне плохим. Артист нуждался в постоянном диализе из-за проблем с почками, а несколько лет назад он перенес операцию по удалению опухоли в головном мозге.

Знакомые говорят, что после смерти жены он стал чувствовать себя хуже. Его состояние ухудшили и переживания по различным политическим вопросам. Последние дни он встретил в реанимации. Похоронить его решили, предположительно, в четверг, 19 января.

Джина Лоллобриджида

Итальянская актриса эпохи 50-60-х годов умерла в 95 лет. Она известна по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери", сообщает МИР 24.

В молодые годы она часто приезжала в Россию, где встречалась с Юрием Гагариным и Борисом Ельциным.

Владимир Ипатов

Также стало известно о кончине актера из сериалов "Папины дочки" и "Физрук". Ему было 64 года. Тело артиста нашли в его квартире без насильственных признаков смерти. По данным следователей, он пролежал у себя дома в таком состоянии в течение месяца.