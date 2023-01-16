Кикабидзе подал важный сигнал за мгновение до смерти

Близкая подруга вспомнила последний немой разговор со звездой

Актер Вахтанг Кикабидзе умер на 85-ом году жизни в Тбилиси в отделении реанимации. Последние годы он страдал от целого букета тяжелых недугов, которые серьезно осложняли ему жизнь. В итоге тело звезды "Мимино" попросту не выдержало нагрузки, учитывая тяжелые психологические потрясения, которые он испытывал на фоне различных геополитических ситуаций.

Певица Нани Брегвадзе, которая поддерживала близкую дружескую связь с покойным, рассказала, что у нее состоялся с ним разговор за считанные мгновения до смерти.

По ее словам, последние дни Кикабидзе провел в коме. Однако перед кончиной он успел пробыть в сознании несколько дней. Артистка вспомнила, что его дочка позвонила из больницы, но говорить актер самостоятельно не мог. Тогда Брегвадзе попросила его моргнуть один раз, если хочет ее видеть – в ответ он улыбнулся и послал ей свое одобрение глазами.

"Это был сигнал. У меня до сих пор его взгляд стоит перед глазами. Он хотел меня видеть! Но... мы не успели!", – рассказала она.

Певица признается, что теперь из-за потери близкого друга рыдает сутки напролет. Успокоиться ей помогают только специальные лекарства.