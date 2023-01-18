Патриоты не оценят: Шейнин сделал неожиданное заявление о СВО

Журналист рассказал, как нужно относиться к недовольным

Артем Шейнин отреагировал на скандал вокруг увольнения артиста Дмитрия Назарова из театра. По его словам, такой шаг, вероятно, был не совсем правильным.

Напомним, после начала спецоперации актер регулярно публиковал на своем канале в соцсетях творческие этюды, посвященные конфликту. К примеру, исполнял вместе с супругой песню "Хотят ли русские войны". Долгое время его деятельность оставалась без широкого общественного внимания, пока на нее не обратили внимание журналисты федеральных каналов. В итоге Назарова и его жену уволили из МХТ.

Шейнин отметил, что уход одного из ведущих артистов из театра – "история совсем нерадостная". Он уверен, что этого можно было избежать, если бы Хабенский еще в феврале-марте обозначил перед актером рамки допустимого поведения.

"Считаю важным подчеркнуть, что ОТСУТСТВИЕ ОДНОЗНАЧНОГО ОДОБРЕНИЯ не может и не должно предъявляться и ставиться в вину. Требовать от всех обязательного и однозначного "одобрямса" было бы не меньшей ошибкой, чем полное безразличие к открытому оскорбительному осуждению", – написал журналист.

По его словам, принуждение к однозначной поддержке СВО не усилит общественную позицию по этому поводу, а, напротив, сделает ее более зыбкой. При этом Шейнин подчеркнул, что к открытому оскорблению и отрицанию действий российской армии нетерпимости должно быть больше, но заставлять всех безусловно поддерживать происходящее, если человек молчит, не нужно.

"Знаю, сколько сейчас полетит в мою сторону всевозможного "праведного гнева" турбопатриотических радикалов. И вот чем больше полетит, тем обоснованнее будет моя позиция",

– подытожил он.

После увольнения из МХТ Дмитрий Назаров опубликовал новый стих "Новая реальность", в котором призвал "кусать клетки", а не друг друга, сообщает РИА ФАН.