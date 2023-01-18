"Не хочет бороться": Навка изо всех сил пытается вытащить Костомарова с того света

Вся страна молится о здоровье спортсмена

Сосед Костомарова артист Юрий Батурин рассказал, что состояние спортсмена остается тяжелым. И хотя он не знает особо подробностей, поделился, что сейчас его бывшая партнерша по льду Татьяна Навка бросила все силы, чтобы спасти друга.

Он рассказал, что спортменка буквально поставила всех на уши. Она привлекает к лечению Романа самых лучших специалистов. По слухам, на место даже приезжал глава Минздрава, который проверил, оказывают ли спортсмену достаточный уровень помощи.

"Лучшие врачи им занимаются. Рома – очень простой, дядька хороший", – отметил сосед Костомарова.

Отец 46-летнего спортсмена говорит, что пока никаких улучшений нет, его сын находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает RT. Единственная радостная новость – голова у больного, согласно обследованию, в порядке.

Новость о госпитализации Костомарова стала большим потрясением для общественности. Близкие, коллеги и поклонники фигуриста моляться о том, чтобы он выздоровел. К делу даже стали подключаться экстрасенсы, которые пытаются узнать, каких новостей о Романе стоит ждать в будущем.

Ясновидящая Мирослава Коллавини в беседе с интернет-изднием "Подомосковье сегодня" рассказала, что состояние Костомарова сильно ухудшилось из-за больших нагрузок, которым он себя подвергал. Сейчас его тело невероятно изношено.

"Он сам не хочет бороться. В этом состоянии искусственной комы ему сейчас хорошо, он отдыхает", – утверждает она.

По словам экстрасенса, положительная динамика маловероятна. Чтобы вернуть Романа к жизни его родным нужно приложить много усилий, чтобы спортсмен на подсознательном уровне снова начал биться за жизнь.