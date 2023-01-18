"Извращенка" Водонаева скинула трусы и всунула огромный букет между ног - фото

Поклонникам внешний вид звезды показался слишком откровенным

Бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева еще на проекте успела прославиться своей любовью к пикантному контенту. Звезда признается, что ей нравится будоражить воображение мужчин своей внешностью, поэтому иногда она дразнит их откровенными снимками.

Недавно в своих соцсетях она опубликовала кадры со старой фотосессии, на которой предстала в нижнем белье. На ней был надет сетчатый корсет, который слегка просвечивал в области груди. Других элементов одежды на знаменитости не было, как и трусов. Она позировала перед фотографом с огромным букетом сирени, которым прикрывала все обнаженные детали тела.

"Не знаю, зачем я скромничаю и не публикую красивые видео со съемок, которые тоннами хранятся в телефоне", – отметила она.

Мнение поклонников блогера по поводу ее публикации разделилось. Одни пришли в восторг от фотосессии, отметив, что это было невероятно красиво. Другие назвали ее извращенкой из-за того, как, по их мнению, вульгарно она позирует с букетом цветов.

"Да, непривычно, вызывающе, но Аленка всегда такой была, если вам это не нравится, то зачем вы на нее подписываетесь?", – вступились за нее люди в комментариях.

Сама Водонаева отметила, что непротив еще раз принять участие в подобной фотосессии.