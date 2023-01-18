"Извращенка" Водонаева скинула трусы и всунула огромный букет между ног - фото

"Извращенка" Водонаева скинула трусы и всунула огромный букет между ног - фото
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонникам внешний вид звезды показался слишком откровенным

Бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева еще на проекте успела прославиться своей любовью к пикантному контенту. Звезда признается, что ей нравится будоражить воображение мужчин своей внешностью, поэтому иногда она дразнит их откровенными снимками.

Недавно в своих соцсетях она опубликовала кадры со старой фотосессии, на которой предстала в нижнем белье. На ней был надет сетчатый корсет, который слегка просвечивал в области груди. Других элементов одежды на знаменитости не было, как и трусов. Она позировала перед фотографом с огромным букетом сирени, которым прикрывала все обнаженные детали тела. 

Фото: соцсети

"Не знаю, зачем я скромничаю и не публикую красивые видео со съемок, которые тоннами хранятся в телефоне", – отметила она.

Фото: соцсети

Мнение поклонников блогера по поводу ее публикации разделилось. Одни пришли в восторг от фотосессии, отметив, что это было невероятно красиво. Другие назвали ее извращенкой из-за того, как, по их мнению, вульгарно она позирует с букетом цветов.

"Да, непривычно, вызывающе, но Аленка всегда такой была, если вам это не нравится, то зачем вы на нее подписываетесь?", – вступились за нее люди в комментариях.

Сама Водонаева отметила, что непротив еще раз принять участие в подобной фотосессии.

новости партнеров

РФ нанесла Западу страшный удар за нефтяное эмбарго

У Москвы появились новые рынки сбыта

Шойгу объявил о масштабных изменениях в Армии России

В стране создадут новые военные округи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей