Известного российского режиссера похоронили в Москве

На церемонию пришли коллеги и поклонники знаменитости

Сегодня, 22 января, в столице прошли похороны режиссера Николая Досталя. Он скончался на 77-ом году жизни после долгой борьбы с раком.

Церемонию прощания провели в храме иконы Божией Матери в Кунцево. Журналистам "Пятого канала" удалось побеседовать с коллегами, которые пришли проститься с прославленным культурным деятелем. Они отметили, что в жизни Досталь всегда был настоящим профессионалом и никогда не кривил душой – старался работать честно и бескомпромиссно.

Николай Досталь снял 17 фильмов. Среди них "Штрафбат", "Монах и бес", сериал "Раскол" и другие.