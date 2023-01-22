Известного российского режиссера похоронили в Москве

Известного российского режиссера похоронили в Москве
Фото: unsplash.com
На церемонию пришли коллеги и поклонники знаменитости

Сегодня, 22 января, в столице прошли похороны режиссера Николая Досталя. Он скончался на 77-ом году жизни после долгой борьбы с раком. 

Церемонию прощания провели в храме иконы Божией Матери в Кунцево. Журналистам "Пятого канала" удалось побеседовать с коллегами, которые пришли проститься с прославленным культурным деятелем. Они отметили, что в жизни Досталь всегда был настоящим профессионалом и никогда не кривил душой – старался работать честно и бескомпромиссно.

Николай Досталь снял 17 фильмов. Среди них "Штрафбат", "Монах и бес", сериал "Раскол" и другие. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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