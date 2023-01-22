Стало известно о массовом увольнении сотрудников с Первого канала

Стало известно о массовом увольнении сотрудников с Первого канала
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Они пожаловались на ужасное отношение руководства

Бывшие сотрудники Первого канала рассказали о невыносимых условиях работы на предаче Елены Малышевой "Жить здорово!". По их словам, им часто приходилось перерабатывать без должной оплаты, многих постоянно унижали публично, а последней каплей стал новый трудовой договор с ужасными условиями – после этого весь отдел программы решил подать заявление на увольнение. 

Работники рассказали, что теледоктор в жизни является очень жестокой женщиной, которая позволяет себе оскорблять сотрудников – пусть не бранными словами, но морально опускает людей, выдавая перед другими подробности их личной жизни и здоровья. 

По их словам, многие буквально живут на успокоительных, поскольку без них работать на программе невозможно. Другие начинают страдать от алкогольной зависимости, регулярно сбрасывая напряжение дома после возвращения со съемок. 

Бывший сотрудник Малышевой считает, что она специально использует эмоциональное насилие, чтобы повысить доходность своей передачи, продолжая платить людям копейки, а остальное класть в себе в карман.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
новости партнеров

Покинуть Бахмут: США придумали для ВСУ хитроумный ход конем

Западные эксперты по уши погрязли в украинском конфликте

Украина нанесла удар по сельскохозяйственному заводу в Курской области

Киев продолжает терроризировать мирные регионы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей