Стало известно о массовом увольнении сотрудников с Первого канала

Они пожаловались на ужасное отношение руководства

Бывшие сотрудники Первого канала рассказали о невыносимых условиях работы на предаче Елены Малышевой "Жить здорово!". По их словам, им часто приходилось перерабатывать без должной оплаты, многих постоянно унижали публично, а последней каплей стал новый трудовой договор с ужасными условиями – после этого весь отдел программы решил подать заявление на увольнение.

Работники рассказали, что теледоктор в жизни является очень жестокой женщиной, которая позволяет себе оскорблять сотрудников – пусть не бранными словами, но морально опускает людей, выдавая перед другими подробности их личной жизни и здоровья.

По их словам, многие буквально живут на успокоительных, поскольку без них работать на программе невозможно. Другие начинают страдать от алкогольной зависимости, регулярно сбрасывая напряжение дома после возвращения со съемок.

Бывший сотрудник Малышевой считает, что она специально использует эмоциональное насилие, чтобы повысить доходность своей передачи, продолжая платить людям копейки, а остальное класть в себе в карман.