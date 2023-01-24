Не могут спасти: появились тревожные новости о Цискаридзе

Не могут спасти: появились тревожные новости о Цискаридзе
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист балета столкнулся с новыми трудностями

После отъезда Максима Галкина* из России предачу "Сегодня вечером" поставили вести Николая Цискаридзе. Артист старается сделать все возможное, чтобы сохранить прежний интерес зрителей, однако признается – полноценно заменить юмориста на экране ему не под силу. 

Несмотря на высокое доверие россиян к Цискаридзе, программа постепенно теряет былую популярность. Стас Садальский, который пристально следит за всеми проектами Первого канала, показал, что на минувших выходных доля просмотров "Сегодня вечером" составляла 5,4 – ранее этот показатель был 6,9. 

"Ну никак не хотят смотреть 1 канал – балерун для поднятия рейтинга, в "Сегодня вечером" даже прекрасную Кабаеву позвал, а рейтинг стал еще ниже", – написал артист.

Эти новости являются крайне тревожными для Николая Цискаридзе, поскольку из-за падения интереса зрителей он может лишиться работы. И пока ни одна из попыток спасти передачу не увенчалась успехом.

Садальский уверен, что рецепт сохранения программы и повышения интереса людей к Первому каналу крайне простой – нужно заменить руководство. А пока этого не произошло, его следует переместить с первой кнопки на 19-ю, поскольку звание "Первого Федерального надо заслужить". 

*признан иноагентом
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