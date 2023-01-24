"Сказала страшные вещи": после возвращения в страну Наргиз порвали на части

Знаменитости пришлось покаяться

Артистка Наргиз Закирова после начала спецоперации на Украине уехала в Узбекистан – оттуда звезда стала негативно говорить о России, российских гражданах, артистах и власти, публикуя в своих соцсетях информацию, которую сочли дискредитацией ВС РФ и фейками. И ранее известная своими провокационными выходками певица угодила в очередной скандал – из-за этого ей запретили на 50 лет пересечение российской границы.

Однако, как выяснилось, похожая ситуация в ее жизни уже происходила. После отъезда из Узбекистана знаменитость позволяла себе резкие и гневные заявления в адрес родной страны. И по возвращению назад ее растерзал разневанный народ. Многие сыпали в ее адрес проклятия, угрожали.

Сейчас она признается, что сказала все на эмоциях, но с годами поняла, что "надо фильтровать базар".

"Я сказала страшные вещи. Но каждому человеку свойственно ошибаться… Когда ты в гневе, у тебя вырывается", – рассказала артистка.

По ее словам, люди были правы, когда писали в ее адрес проклятия. И это стало ей уроком на всю жизнь, который она не забудет.