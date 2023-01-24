"Сказала страшные вещи": после возвращения в страну Наргиз порвали на части

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Артистка Наргиз Закирова после начала спецоперации на Украине уехала в Узбекистан – оттуда звезда стала негативно говорить о России, российских гражданах, артистах и власти, публикуя в своих соцсетях информацию, которую сочли дискредитацией ВС РФ и фейками. И ранее известная своими провокационными выходками певица угодила в очередной скандал – из-за этого ей запретили на 50 лет пересечение российской границы.
Однако, как выяснилось, похожая ситуация в ее жизни уже происходила. После отъезда из Узбекистана знаменитость позволяла себе резкие и гневные заявления в адрес родной страны. И по возвращению назад ее растерзал разневанный народ. Многие сыпали в ее адрес проклятия, угрожали.
Сейчас она признается, что сказала все на эмоциях, но с годами поняла, что "надо фильтровать базар".
"Я сказала страшные вещи. Но каждому человеку свойственно ошибаться… Когда ты в гневе, у тебя вырывается", – рассказала артистка.
По ее словам, люди были правы, когда писали в ее адрес проклятия. И это стало ей уроком на всю жизнь, который она не забудет.
Зеленский вряд ли придет в восторг
Европейцы готовы воздействовать на Украину, но не задаром