"Сказала страшные вещи": после возвращения в страну Наргиз порвали на части

"Сказала страшные вещи": после возвращения в страну Наргиз порвали на части
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитости пришлось покаяться

Артистка Наргиз Закирова после начала спецоперации на Украине уехала в Узбекистан – оттуда звезда стала негативно говорить о России, российских гражданах, артистах и власти, публикуя в своих соцсетях информацию, которую сочли дискредитацией ВС РФ и фейками. И ранее известная своими провокационными выходками певица угодила в очередной скандал – из-за этого ей запретили на 50 лет пересечение российской границы. 

Однако, как выяснилось, похожая ситуация в ее жизни уже происходила. После отъезда из Узбекистана знаменитость позволяла себе резкие и гневные заявления в адрес родной страны. И по возвращению назад ее растерзал разневанный народ. Многие сыпали в ее адрес проклятия, угрожали. 

Сейчас она признается, что сказала все на эмоциях, но с годами поняла, что "надо фильтровать базар". 

"Я сказала страшные вещи. Но каждому человеку свойственно ошибаться… Когда ты в гневе, у тебя вырывается", – рассказала артистка.

По ее словам, люди были правы, когда писали в ее адрес проклятия. И это стало ей уроком на всю жизнь, который она не забудет. 

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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