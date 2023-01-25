Лишить званий: облившую россиян помоями Нетребко жестко осадили

Лишить званий: облившую россиян помоями Нетребко жестко осадили
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистку хотят наказать за неосторожное общение с поклонниками

В последнее время Анна Нетребко не церемониться со своими подписчиками, которые в социальных сетях дают оценку ее поведению. Народ возмущает, что звезда оперы живет и работает в недружественных странах, а также регулярно посещает там различные светские мероприятия. 

Один из таких поклонников поинтересовался, "не стремно" ли кубанской казачке смотреть в лица людей, которые не любят русских. На это Нетребко ответила в резкой форме. Она отметила, что это таких, как этот человек не любят, а к ней относятся хорошо, к тому же значительную часть своей жизни она прожила не на Кубани.

"Так что ваш стрем пусть с вами и останется", – написала артистка. 

После этого в соцсетях и СМИ разгорелся настоящий скандал. Диву стали осуждать за то, что она позволила себе говорить с поклонниками в резкой форме. Бывший депутат Госдумы Роман Худяков и вовсе считает, что за это Нетребко нужно жестко наказать, поскольку она, по его словам, "предатель Родины". 

Он предложил лишить артистку всех госнаград – как регионального, так и федерального значения. А также забирать нажитое в России имущество, несмотря на то, что это противоречит Конституции. 

"Как могут те люди, которые получили здесь известность, которые зарабатывали на нас деньги, сейчас могут говорить что-то против нас, против спецоперации, против наших ребят, которые освобождают братскую Украину от национализма? ", – заявил экс-депутат.

По его словам, против таких, как Нетребко, нужно возбуждать уголовные дела в России, чтобы они навсегда "закрыли свои рты", соообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Народные новости ✓ Надежный источник
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