Лишить званий: облившую россиян помоями Нетребко жестко осадили

Артистку хотят наказать за неосторожное общение с поклонниками

В последнее время Анна Нетребко не церемониться со своими подписчиками, которые в социальных сетях дают оценку ее поведению. Народ возмущает, что звезда оперы живет и работает в недружественных странах, а также регулярно посещает там различные светские мероприятия.

Один из таких поклонников поинтересовался, "не стремно" ли кубанской казачке смотреть в лица людей, которые не любят русских. На это Нетребко ответила в резкой форме. Она отметила, что это таких, как этот человек не любят, а к ней относятся хорошо, к тому же значительную часть своей жизни она прожила не на Кубани.

"Так что ваш стрем пусть с вами и останется", – написала артистка.

После этого в соцсетях и СМИ разгорелся настоящий скандал. Диву стали осуждать за то, что она позволила себе говорить с поклонниками в резкой форме. Бывший депутат Госдумы Роман Худяков и вовсе считает, что за это Нетребко нужно жестко наказать, поскольку она, по его словам, "предатель Родины".

Он предложил лишить артистку всех госнаград – как регионального, так и федерального значения. А также забирать нажитое в России имущество, несмотря на то, что это противоречит Конституции.

"Как могут те люди, которые получили здесь известность, которые зарабатывали на нас деньги, сейчас могут говорить что-то против нас, против спецоперации, против наших ребят, которые освобождают братскую Украину от национализма? ", – заявил экс-депутат.

По его словам, против таких, как Нетребко, нужно возбуждать уголовные дела в России, чтобы они навсегда "закрыли свои рты", соообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".