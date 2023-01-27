Сбежавшая в Париж Литвинова разрыдалась во время рассказа о России

Знаменитости тяжело дается отъезд из страны

Рената Литвинова, которая после начала спецоперации уехала во Францию, перед премьерой спектакля в Париже поговорила с журналистами. В интервью она рассказала, как ощущает себя после отъезда из родной страны.

Артистка отметила, что не может отказаться от своей национальности и собственного языка. Все происходящее сейчас ей напоминает катастрофу, и до сих пор ее иногда охватывает настоящий ужас, когда не может спать и есть.

Она вспомнила, что за год до начала спецоперации у нее было предчувствие – скоро начнется страшное. Теперь Литвинова постоянно спрашивает у своих знакомых о том, когда, по их мнению, все может закончиться.

В России у нее осталось много близких людей, в том числе и мама, которая в силу возраста не стала уезжать. На вопрос журналиста, собирается ли она вернуться назад, у знаменитости накатили слезы.

"Боже мой, я сейчас заплачу", – сказала она.

Ответ из окончательного варианта интервью был вырезан. Однако, судя по всему, артистка ответила утвердительно, поскольку далее журналист спросил у нее "А кактус возьмем с собой?", делая отсылку к ее спектаклю.