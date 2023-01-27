Вывалилось между ног: звезда "Кухни" задрала юбку и перепугала народ

Вывалилось между ног: звезда "Кухни" задрала юбку и перепугала народ
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость публично оконфузилась

Мария Горбань, которая прославилась после роли экранной жены Дмитрия Нагиева в сериале "Кухня", поделилась новой публикацией с отдыха в своих соцсетях. Знаменитость решила похвастаться идеальной фигурой перед подписчиками, однако все прошло не так, как было задумано.

Девушка сняла видео, на котором резко появляется в зеркале в откровенном наряде. На ней был надет розовый комплект, состоящий из топика и мини-юбки, задранной практически до талии. Так звезда, вероятно, хотела подчеркнуть стройные и длинные ноги, но внезапно оконфузилась.

В какой-то момент, когда Горбань совершала маневр, между ног у нее вылезло что-то странное – увиденное у публики вызвало двоякие ассоциации, из-за чего они даже стали шутить, что артистка забыла надеть трусы и у нее случайно кое-что вывалилось. В действительности это оказалась рука, которая просто неудачно попала в кадр. 

Фото: соцсети

На втором снимке Мария приспустила юбку, подчеркнув подтянутый живот и то, что на ней нет нижнего белья.

Фото: соцсети

В комментариях народ, который сперва был напуган увиденным у Горбань между ног, сделал ей массу комплиментов по поводу фигуры.

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