Медленно и вдали от дома: мольбы Шукшиной не спасли от страшной смерти

Знаменитость вспомнила о том, как уходил обзывающий ее глава ЛДПР

Актриса Мария Шукшина дала большое интервью, в котором рассказала о кончине Владимира Жириновского. Она напомнила, что незадолго до госпитализации политик приходил на телевидение, где всячески поливал ее грязью.

Звезда отметила, в эфире на НТВ глава ЛДПР пожелал ей медленной смерти и вдали от родного дома. Такое заявление стало для него роковым.

"Через короткое время он попал в больницу, пролежал там два месяца в коме и умер. Медленно и вдали от дома", – сказала Шукшина.

При этом актриса подчеркнула, что не злорадствует по этому поводу. Отвечать тогда на резкие выпады политика в свой адрес она не стала, а как узнала о госпитализации Жириновского – стала молиться. Теперь же, по ее словам, политика будут судить за его слова на Божием суде. Она намекнула, что страшная смерть настигла ее оппонента из-за неосторожных высказываний.

Артистка полагает, что существуют определенные законы бытия, нарушать которые не следует. Кара обязательно настигает всех – рано или поздно, и большинство получает возмездие еще в земной жизни.