Медленно и вдали от дома: мольбы Шукшиной не спасли от страшной смерти

Медленно и вдали от дома: мольбы Шукшиной не спасли от страшной смерти
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость вспомнила о том, как уходил обзывающий ее глава ЛДПР

Актриса Мария Шукшина дала большое интервью, в котором рассказала о кончине Владимира Жириновского. Она напомнила, что незадолго до госпитализации политик приходил на телевидение, где всячески поливал ее грязью. 

Звезда отметила, в эфире на НТВ глава ЛДПР пожелал ей медленной смерти и вдали от родного дома. Такое заявление стало для него роковым. 

"Через короткое время он попал в больницу, пролежал там два месяца в коме и умер. Медленно и вдали от дома", – сказала Шукшина.

При этом актриса подчеркнула, что не злорадствует по этому поводу. Отвечать тогда на резкие выпады политика в свой адрес она не стала, а как узнала о госпитализации Жириновского – стала молиться. Теперь же, по ее словам, политика будут судить за его слова на Божием суде. Она намекнула, что страшная смерть настигла ее оппонента из-за неосторожных высказываний. 

Артистка полагает, что существуют определенные законы бытия, нарушать которые не следует. Кара обязательно настигает всех – рано или поздно, и большинство получает возмездие еще в земной жизни. 

Источник: Аргументы недели
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