"Глупо и смешно": Скабеева резко высказалась о шоу "60 минут"

Телеведущая порассуждала о том, чем ей приходится заниматься на телевидении

Журналистка Ольга Скабеева дала новое интервью на YouTube-канале Анатолия Шария. Она порассуждала о своей работе и шоу, которое ведет на телеканале "Россия 1".

Ведущей задали вопрос, что, по ее мнению, представляет собой журналистика – она ответила, что для нее это возможность донести до народа свою точку зрения. И пропаганда тоже самое, что и журналистика.

"Я не считаю, что пропагандизм это оскорбление. Это нормально. И каждый до тех пор, пока пытается быть объективным, наверное, себя обманывает. Потому что невозможно быть объективным в современном мире. Современный мир жесток, несправедлив", – сказала она.

Она уверена, что сохранить нейтралитет сейчас невозможно. И, по ее словам, работая на государство, занимать провластную точку зрения – абсолютная норма. Но если человек работает на государство и пытается изобразить другую позицию – это лицемерие.

"Всегда есть заказчик. Всегда есть человек, который тебе платит. Делать вид, что его нет – глупо и смешно. Главное быть в гармонии с собой. Если ты на кого-то работает, было бы клево разделять точку зрения человека, который является твоим заказчиком", – поделилась Ольга.

Ведущая отдельно подчеркнула, что она работает на государство и разделяет его точку зрения.

При этом Скабеева отметила, что хотела бы говорить в своем шоу о более приятных вещах – к примеру, о любви. Однако в существующих условиях она делать этого не может.

"Я могу разжигать любовь, но не знаю, как скрыть правду",

– заявила она.