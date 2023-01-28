"Глупо и смешно": Скабеева резко высказалась о шоу "60 минут"

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Журналистка Ольга Скабеева дала новое интервью на YouTube-канале Анатолия Шария. Она порассуждала о своей работе и шоу, которое ведет на телеканале "Россия 1".
Ведущей задали вопрос, что, по ее мнению, представляет собой журналистика – она ответила, что для нее это возможность донести до народа свою точку зрения. И пропаганда тоже самое, что и журналистика.
"Я не считаю, что пропагандизм это оскорбление. Это нормально. И каждый до тех пор, пока пытается быть объективным, наверное, себя обманывает. Потому что невозможно быть объективным в современном мире. Современный мир жесток, несправедлив", – сказала она.
Она уверена, что сохранить нейтралитет сейчас невозможно. И, по ее словам, работая на государство, занимать провластную точку зрения – абсолютная норма. Но если человек работает на государство и пытается изобразить другую позицию – это лицемерие.
"Всегда есть заказчик. Всегда есть человек, который тебе платит. Делать вид, что его нет – глупо и смешно. Главное быть в гармонии с собой. Если ты на кого-то работает, было бы клево разделять точку зрения человека, который является твоим заказчиком", – поделилась Ольга.
Ведущая отдельно подчеркнула, что она работает на государство и разделяет его точку зрения.
При этом Скабеева отметила, что хотела бы говорить в своем шоу о более приятных вещах – к примеру, о любви. Однако в существующих условиях она делать этого не может.
"Я могу разжигать любовь, но не знаю, как скрыть правду",
– заявила она.
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