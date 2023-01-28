Утянула лицо: 45-летняя Климова поразила внешностью после пластики

Утянула лицо: 45-летняя Климова поразила внешностью после пластики
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Специалисты уверены, что знаменитость потратила на себя огромную сумму

Екатерина Климова вышла в свет и стала гостьей церемонии "Золотой орел". Ее появление на публике оказалось настоящей сенсацией – знаменитость удивила всех внешним видом, из-за чего СМИ и соцсети стали активно обсуждать, почему артистка выглядит настолько хорошо.

На красной дорожке актриса в беседе с "Пятым каналом" рассказала, что в конце января отметила 45-летний юбилей. По ее словам, праздник она провела в кругу родных людей с пирогами и холодцом. 

В Сети при этом обратили внимание на то, что для своего возраста артистка выглядит невероятно хорошо – на ее лице не нашлось ни одной морщинки, овал был ровный, а кожа сияла. И фигура, несмотря на праздничные пироги, у Климовой была без изъяна, учитывая, что она родила четырех детей. 

Косметолог Ирина Ковалевич считает, что тут без пластики не обошлось. К тому же звезда еще в конце 2022-го года публиковала пост у косметолога, где рассказывала, что пришла за консультацией. Специалист уверена, что на омоложение Екатерина потратила, по меньшей мере, миллион рублей. 

По ее словам, актриса могла сдалать подтяжку верхних век, а также сделать множество "уколов красоты". Их следы заметны по губам, которые стали немного больше, чем были ранее. 

Сама Климова как-то в интервью признавалась, что плохо относится к отсутствию у женщин бескопойства о своем внешнем виде. Она считает, что для 30-летних дам ходить с сединой просто непозволительно. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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