Умерла исполнившая танец и сыгравшая Уэнсдей Аддамс актриса

Умерла исполнившая танец и сыгравшая Уэнсдей Аддамс актриса
Фото: соцсети
Близкие поражены скоропостижной утратой

Артистка Лиза Лоринг, которая прославилась после выхода на экраны телесериала "Семейка Аддамс", скончалась. Она сыграла в картине роль дочери Уэнсдей, став первой актрисой, которая оживила персонажа на ТВ.

Смерть Лоринг для всех оказалась внезапной – ей было всего 64 года. Последние несколько дней она была прикована к больничной кровати после обширного инсульта, который вызвали вредные привычки и высокое артериальное давление. Родные приняли решение отключить ее от системы жизнеобеспечения 28 января. 

"Она запечатлена в гобелене поп-культуры и всегда в наших сердцах как Уэнсдей Аддамс. Красивая, добрая, любящая мать, наследие Лизы в мире развлечений огромно", – написали в соцсетях ее друзья.

Отрывки из сериала с участием актрисы были крайне популярны в последние несколько лет – особенно ее танец, который она исполнила с Ларчем.

В 2022-ом году в эфир вышел новый сериал, где роль Уэнсдей исполнила Джена Ортега. Она тоже придумала танец, который быстро захватил все соцсети. Его даже исполнили российские фигуристки и синхронистки. 

Источник: Deadline ✓ Надежный источник
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