Больного Дроздова на больничной койке сняли на видео

После госпитализации у знаменитости были дикие боли

В конце января Николай Дроздов оказался в больнице. Сперва врачи держали его в реанимации, установив, что пациент в свои 85-лет получил многочисленные переломы ребер – травмы он получил после падения на улице возле университета.

По слухам, у телеведущего после поступления в клинику были дикие боли – медики кололи ему обезболивающие. Однако прогнозы по выздоровлению знаменитости, судя по всему, хорошие. Ему не стали накладывать гипс, ожидая, что все кости страстутся самостоятельно, а также перевели в общую палату, сообщает МИР 24. Предположительно, там он будет лежать еще около недели.

Близкому другу Никасу Сафронову удалось связаться с ученым по видеосвязи. Он показал, как сейчас выглядит Дроздов на больничной койке. Кадры оказались в распоряжении "Пятого канала".

На видео ведущий, как и всегда, улыбчив и приветлив. Но было заметно, что говорит он с трудом – вероятно, из-за травмы делать это затруднительно.

Также пациент немного показал, в каких условиях живет. На содержание он не жаловался, отметив, что сейчас у него все хорошо.