"Трусики просвечивают": Муцениеце засветила прелести в белье

Звезда похвасталась стройной фигурой

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным стала выглядеть сногсшибательно. Актриса много времени уделяет спортивным нагрузкам, поэтому, несмотря на наличие двоих детей, может похвастаться плоским животом и стройными ногами. Отличная физическая форма позволяет ей сниматься в откровенных фотосессиях, которые не стыдно показать публике.

На своей странице в соцсетях Муцениеце опубликовала кадры с бэкстейджа одного из таких мероприятий. Она примерила на себя сразу несколько образов, позируя в нижнем белье перед камерой.

Сперва актриса предстала в блестящих и объемных штанах, скинув верхнюю часть одежды и оголив тело. На первом плане оказались бюстгалтер и выглядывающие из-под наряда трусы.

"Мяяу", – подписала она публикацию.

Другой образ состоял из пиджака, надетого на голое тело, и трусов, которые знаменитость натянула поверх.

Такая публикация пришлась аудитории Муцениеце по вкусу. Люди в комментариях сделали ей массу комплиментов.

"Ну что за красотка. Только молодеет с каждым годом", "Развод дал вам уверенность в себе, а это – залог красоты!", "Боже, какая красотка! И это мама двух детей", "Мне кажется, или трусики просвечивают?",

– написали подписчики.