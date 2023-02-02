"Трусики просвечивают": Муцениеце засветила прелести в белье

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Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным стала выглядеть сногсшибательно. Актриса много времени уделяет спортивным нагрузкам, поэтому, несмотря на наличие двоих детей, может похвастаться плоским животом и стройными ногами. Отличная физическая форма позволяет ей сниматься в откровенных фотосессиях, которые не стыдно показать публике.
На своей странице в соцсетях Муцениеце опубликовала кадры с бэкстейджа одного из таких мероприятий. Она примерила на себя сразу несколько образов, позируя в нижнем белье перед камерой.
Сперва актриса предстала в блестящих и объемных штанах, скинув верхнюю часть одежды и оголив тело. На первом плане оказались бюстгалтер и выглядывающие из-под наряда трусы.
"Мяяу", – подписала она публикацию.
Другой образ состоял из пиджака, надетого на голое тело, и трусов, которые знаменитость натянула поверх.
Такая публикация пришлась аудитории Муцениеце по вкусу. Люди в комментариях сделали ей массу комплиментов.
"Ну что за красотка. Только молодеет с каждым годом", "Развод дал вам уверенность в себе, а это – залог красоты!", "Боже, какая красотка! И это мама двух детей", "Мне кажется, или трусики просвечивают?",
– написали подписчики.
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