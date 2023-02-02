"Трусики просвечивают": Муцениеце засветила прелести в белье

"Трусики просвечивают": Муцениеце засветила прелести в белье
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда похвасталась стройной фигурой

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным стала выглядеть сногсшибательно. Актриса много времени уделяет спортивным нагрузкам, поэтому, несмотря на наличие двоих детей, может похвастаться плоским животом и стройными ногами. Отличная физическая форма позволяет ей сниматься в откровенных фотосессиях, которые не стыдно показать публике.

На своей странице в соцсетях Муцениеце опубликовала кадры с бэкстейджа одного из таких мероприятий. Она примерила на себя сразу несколько образов, позируя в нижнем белье перед камерой. 

Сперва актриса предстала в блестящих и объемных штанах, скинув верхнюю часть одежды и оголив тело. На первом плане оказались  бюстгалтер и выглядывающие из-под наряда трусы. 

"Мяяу", – подписала она публикацию.

Фото: соцсети

Другой образ состоял из пиджака, надетого на голое тело, и трусов, которые знаменитость натянула поверх. 

Фото: соцсети

Такая публикация пришлась аудитории Муцениеце по вкусу. Люди в комментариях сделали ей массу комплиментов. 

"Ну что за красотка. Только молодеет с каждым годом", "Развод дал вам уверенность в себе, а это – залог красоты!", "Боже, какая красотка! И это мама двух детей", "Мне кажется, или трусики просвечивают?",

– написали подписчики. 

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