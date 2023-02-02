Выступил против власти: резкое увольнение Норкина объяснили коллеги

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Журналист Андрей Норкин за все время своей карьеры успел несколько раз уволиться с российского телевидения – во всех случаях, по официальной версии, он подавал заявление самостоятельно.
Первым местом работы на ТВ для него стало НТВ. Ведущий пришел в компанию в 1996 году, работая на утренней передаче и в новостных шоу. В 2001 году он увольняется по собственному желанию из-за скандала с роспуском канала – тогда контроль за него стал постепенно переходить в государственные руки.
Позже ему предложили место на ТВ-6, но пробыл он там крайне недолго. Как оказалось, его не устраивали инвесторы телеканала.
"Он заявил тогда, привожу смысл его слов, что весь проект контролируется Кремлем, олигархами, и ничего хорошего из этого не выйдет", – вспоминали коллеги.
После этого Норкин успел поработать на "Эхо-ТВ", RTVi, "Пятом канале", ОТР, "России-24". В августе 2014 года он вернулся на НТВ, а с 2016 года у него выходит собственное политическое ток-шоу "Место встречи".
Ведущий утверждает, что он придерживается провластной точки зрения и испытывает уважение к Владимиру Путину, авторитет которого для него вырос после Крымской весны.
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