Внезапный уход Скабеевой из "60 минут" переполошил россиян

Знаменитость отсутствует уже неделю

С 27 января Ольга Скабеева не появлялась в студии "60 минут". Все это время передачу вел ее супруг Евгений Попов. О том, что журналистка намерена уйти с проекта никто не объявлял, куда она пропала тоже никому неизвестно.

После пропажи ведущей россияне поставили Сеть на уши – они атаковали Попова вопросами, куда делась Ольга и когда она вернется. Ни на один журналист комментарий не дает, хотя обычно в соцсетях он довольно общителен с гражданами.

Впрочем, огорчены отсутствием ведущей были не все. На популярных порталах отзывов о программах после пропажи Скабеевой стали появляться записи, где люди выражают восторг ее отсутствием в шоу "60 минут" и просят, чтобы руководство оставило все так насовсем.

"Последние три выпуска без Скабеевой – наконец-то! Можно было слушать! Не было ее невыносимых взвизгиваний, ужасно резкого ударения, ее мерзкой неразборчивой дикции с "полным ртом каши", резкого произношения по слогам, не было ее ехидной улыбки, подергиваний и поворотов!", – пишут люди.

Куда пропала Ольга Скабеева – неизвестно. Ранее она вела программу без своего супруга в одиночку, поэтому не исключено, что они решили временно поменяться и дать друг другу отдых от работы.

Также возможно, что у журналистки могли возникнуть непредвиденные трудности – к примеру, со здоровьем или сыном, поэтому ей понадобилось время, чтобы со всем разобраться.