Внезапный уход Скабеевой из "60 минут" переполошил россиян

Внезапный уход Скабеевой из "60 минут" переполошил россиян
Фото: кадр "60 минут", Россия 1
Знаменитость отсутствует уже неделю

С 27 января Ольга Скабеева не появлялась в студии "60 минут". Все это время передачу вел ее супруг Евгений Попов. О том, что журналистка намерена уйти с проекта никто не объявлял, куда она пропала тоже никому неизвестно. 

После пропажи ведущей россияне поставили Сеть на уши – они атаковали Попова вопросами, куда делась Ольга и когда она вернется. Ни на один журналист комментарий не дает, хотя обычно в соцсетях он довольно общителен с гражданами. 

Впрочем, огорчены отсутствием ведущей были не все. На популярных порталах отзывов о программах после пропажи Скабеевой стали появляться записи, где люди выражают восторг ее отсутствием в шоу "60 минут" и просят, чтобы руководство оставило все так насовсем.

"Последние три выпуска без Скабеевой – наконец-то! Можно было слушать! Не было ее невыносимых взвизгиваний, ужасно резкого ударения, ее мерзкой неразборчивой дикции с "полным ртом каши", резкого произношения по слогам, не было ее ехидной улыбки, подергиваний и поворотов!", – пишут люди.

Куда пропала Ольга Скабеева – неизвестно. Ранее она вела программу без своего супруга в одиночку, поэтому не исключено, что они решили временно поменяться и дать друг другу отдых от работы.

Также возможно, что у журналистки могли возникнуть непредвиденные трудности – к примеру, со здоровьем или сыном, поэтому ей понадобилось время, чтобы со всем разобраться.  

новости партнеров

Как спасти российские города от дальнобойных GLSDB: раскрыта опасность новых ракет ВСУ

ВСУ не смогут совладать с соблазном поатаковать гражданских

Германия выдала шокирующую Запад правду о взрывах на "Северных потоках"

Оказывается, следа Кремля не было

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей