Как сложилась жизнь бежавших на Запад советских актеров

Фото: кадр &#34;Не нарушая закона&#34; Фото: кадр &#34;Джентельмены удачи&#34;
Фото: кадр &#34;Раба любви&#34; Фото: кадр &#34;Поездка в Висбаден&#34; Фото: кадр &#34;Большая перемена&#34;
Не все отправились на другой край света за красивой жизнью

В советские годы из страны по разным причинам уехали некоторые известные артисты. Они были востребованы в кинематографе, но в какой-то момент решили изменить судьбу. "Утро" рассказывает, как сложилась судьба некогда популярных актеров времен СССР. 

Виктор Ильичев

Артист прославился после выхода фильмов "Вылет задерживается", "Хроника пикирующего бомбардировщика", "Самая обаятельная и привлекательная", "Собака на сене". После распада СССР он уехал в США к супруге. В другой стране из-за незнания языка ему было тяжело. В Россию он практически не возвращался, лишь пару раз навестил могилы. Он умер в 2010-ом году после рецидива рака.

Фото: кадр "Не нарушая закона"

Олег Видов

Фото: кадр "Джентельмены удачи"

В свое время он считался невероятно красивым артистом с нетипичной для советского человека внешностью. Из страны он уехал 1983-ем году, долго скитался по Европе и осел в США. Его карьера сложилась удачно, он снялся в нескольких фильмах, а после основал свою студию по прокату советских картин.

Елена Соловей

Фото: кадр "Раба любви"

Она покинула страну, когда была одной из самых популярных артисток. Актриса понимала, что уезжает вникуда и лишается карьеры. Поэтому обеспечением семьи занялся муж – у него был ювелирный бизнес. В итоге звезде советского кинематографа удалось найти работу, она учила детей мастерству и играла в спектаклях. Также ей доставались небольшие роли в кино.

Наталья Лапина

Фото: кадр "Поездка в Висбаден"

Ее считали одной из самых красивых актрис СССР. Вскоре ей посыпались предложения работы из-за рубежа, и артистка не стала отказываться. В результате она стала жить в Лос-Анджелесе. Поговаривали, что Лапина крутила романы со знаменитыми голливудскими актерами.

Ирина Азер

Фото: кадр "Большая перемена"

Актрису называли "советской Мерлин Монро" после роли в "Большой перемене. Но из-за яркого типажа подобрать подходящую роль в советских картинах ей никак не могли. Долгое время она пыталась жить в России, торгуя в палатке. После смерти мужа и сестры актриса начала выпивать, в итоге переехав в США к дочери. 

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