Врач оценил состояние Костомарова после ампутации

Специалист допустил, что проблемы появились и на других конечностях

Фигурист Роман Костомаров после продолжительной болезни лишился левой ступни, на которой начала развиваться гангрена. Врачи приняли решение об ампутации, чтобы сохранить ему жизнь. Однако источники утверждают, что опасения вызывает и вторая нога знаменитости, поскольку он потерял способность сгибать на ней пальцы.

Спортивний врач Александр Алешин в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказал, что ситуация с фигуристом действительно очень тревожная. Он предположил, что состояние рук тоже может быть крайне плохим.

"Давать определенных прогнозов не стану. Лучше в день рождения Романа пожелать, чтобы его организм нашел новые внутренние резервы",

– подытожил он.