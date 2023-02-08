Врач оценил состояние Костомарова после ампутации

Специалист допустил, что проблемы появились и на других конечностях

Фигурист Роман Костомаров после продолжительной болезни лишился левой ступни, на которой начала развиваться гангрена. Врачи приняли решение об ампутации, чтобы сохранить ему жизнь. Однако источники утверждают, что опасения вызывает и вторая нога знаменитости, поскольку он потерял способность сгибать на ней пальцы. 

Спортивний врач Александр Алешин в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказал, что ситуация с фигуристом действительно очень тревожная. Он предположил, что состояние рук тоже может быть крайне плохим.

"Давать определенных прогнозов не стану. Лучше в день рождения Романа пожелать, чтобы его организм нашел новые внутренние резервы",

– подытожил он.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Испытание века": Вашингтон выступил с жестким заявлением по России

Риторика США становится все более воинственной

Одна особенность ВС РФ заставит Запад отказать Киеву в истребителях

Зарубежные эксперты поделились печальным для Украины прогнозом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей