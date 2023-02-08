Кузичев объявил о победе Киева и сбежал из студии "Время покажет"

Инцидент произошел еще до начала СВО

Слухи о начале российской спецоперации на Украине ходили давно – украинцы и американцы регулярно путались в оценках, собираются ли российские войска в действительности заходить в Донбасс и идти дальше. Тогда разведка США заявляла, что Россия сконцентрировала рекордное количество войск на границах, а СМИ Украины писали о том, что ВСУ уже смогли разгромить ВС РФ, которые "позорно отбежали" от пограничной линии. Эти новости в 2021-ом году обсуждали в студии "Время покажет".

Ведущий Анатолий Кузичев привел в пример одну из публикаций, в которой говорилось, что Кремль "испугался украинской армии" и "отводит войска вглубь РФ" по приказу Шойгу. Подобные заявления он объяснял разбушевавшейся фантазией журналистов.

Журналист решил, что нужно поддержать игру и объявил о победе Киева. Он эмоционально выпалил "Все!" и сбежал из студии, кинув планшет и ручку на пол и оставив экспертов наедине с Олесей Лосевой. Его коллега решила быть более серьезной, переключившись на официальные заявления украинских властей – те говорили, что риск конфликта с Россией нулевой. При этом они благодарили партнеров за поддержку, благодаря которой Москва якобы отвела войска от границ.

"Это диагноз. Идеально выиграть войну, на нее не явившись. Я таким образом выиграл четыре боя у Майка Тайсона – и это только за последний месяц", – резко вернулся в студию Кузичев с шуткой.

Тогда передвижения российских войск около украинских границ объяснили плановыми учениями.