Кузичев объявил о победе Киева и сбежал из студии "Время покажет"

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Слухи о начале российской спецоперации на Украине ходили давно – украинцы и американцы регулярно путались в оценках, собираются ли российские войска в действительности заходить в Донбасс и идти дальше. Тогда разведка США заявляла, что Россия сконцентрировала рекордное количество войск на границах, а СМИ Украины писали о том, что ВСУ уже смогли разгромить ВС РФ, которые "позорно отбежали" от пограничной линии. Эти новости в 2021-ом году обсуждали в студии "Время покажет".
Ведущий Анатолий Кузичев привел в пример одну из публикаций, в которой говорилось, что Кремль "испугался украинской армии" и "отводит войска вглубь РФ" по приказу Шойгу. Подобные заявления он объяснял разбушевавшейся фантазией журналистов.
Журналист решил, что нужно поддержать игру и объявил о победе Киева. Он эмоционально выпалил "Все!" и сбежал из студии, кинув планшет и ручку на пол и оставив экспертов наедине с Олесей Лосевой. Его коллега решила быть более серьезной, переключившись на официальные заявления украинских властей – те говорили, что риск конфликта с Россией нулевой. При этом они благодарили партнеров за поддержку, благодаря которой Москва якобы отвела войска от границ.
"Это диагноз. Идеально выиграть войну, на нее не явившись. Я таким образом выиграл четыре боя у Майка Тайсона – и это только за последний месяц", – резко вернулся в студию Кузичев с шуткой.
Тогда передвижения российских войск около украинских границ объяснили плановыми учениями.
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