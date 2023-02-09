Вся редакция в панике: к Симоньян вызвали полицию

Вся редакция в панике: к Симоньян вызвали полицию
Фото: кадр "Судьба человека", Россия 1
Информация даже дошла до ФСБ и СК

На телеканале "Раша тудей", начальницей которого является журналистка Маргарита Симоньян, произошло громкое событие. Источники сообщили, что возле редакции были замечены автомобили экстренных служб, включая полицию и кинологов. Как оказалось, на имя главреда прислали крайне подозрительную посылку. 

Коробка пришла на пункт охраны и сразу вызвала тревогу у начальника службы безопасности. Он спросил у Симоньян – ожидает ли она прибытие посылки? Она ответила отрицательно. После этого вся редакция пребывала в панике. Было решено вызвать полицейских, которые подключили к делу саперов и кинологическую службу. Предварительно информацию о странной посылке передали в ФСБ и СК.

Собаки обнюхали подозрительный предмет, но ничего страшного не учуяли. Тогда посылку решили вскрыть. Внутри лежали две книги с подписью и письмом автора Эдуарда Мельникова – "Россия между Христом и сатаной" и "О православии для интеллигенции". 

Как оказалось, однажды писатель услышал от Симоньян, что у нее нет в домашней библиотеке книг по истории, поэтому решил поделиться с журналисткой своими творениями. 

Источник: Baza ✓ Надежный источник
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