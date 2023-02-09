Погнали с НТВ: Норкин опозорился в эфире "Места встречи"

Погнали с НТВ: Норкин опозорился в эфире "Места встречи"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вокруг знаменитости разгорелся скандал

В эфире НТВ несколько дней назад раскритиковали звезд, которые проявляют слишком навязчивую патриотическую позицию. Досталось Денису Майданову и Олегу Газманову. Последнему даже сообщили, что о нем говорили в шоу, и певец был, мягко говоря, расстроен. 

После этого ведущему Андрею Норкину пришлось объяснится перед артистом. Он заявил, что передача была посвящена роли государства в воспитании патриотических чувств с участием в процессе людей творческой профессии. По его словам, Газманов в личном разговоре опроверг обвинения в его адрес, но, как отметил журналист, в передаче приводятся разные мнения для объективности.

"Ребята, давайте будем заниматься каждый своим делом профессионально, а не мериться патриотизмом – у кого он больше, у кого он меньше", – подытожил он.

Однако на этом скандал не закончился. Несмотря на объяснения Норкина, люди остались возмущены его словами про российских патриотов. В Сети они создали петицию с призывом закрыть передачу "Место встречи" или хотя бы выгнать оттуда опозорившегося ведущего. После этого ему пришлось снова выступить с речью – на этот раз покаянной.

"Появилась петиция закрыть программу, якобы мы поддерживаем киевский режим. Хочу извиниться перед Газмановым. Наша программа не ставила под сомнение вашу любовь к родине и патриотическую позицию",

– подытожил Норкин.

Закончились ли на этом разборки – неизвестно. Не исключено, что в будущем скандал может получить новый поворот.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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