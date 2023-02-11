Кадыров отомстил охаявшему Россию Слепакову

Кадыров отомстил охаявшему Россию Слепакову
Фото: соцсети
Политик не смог пройти мимо выпадов знаменитости

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на стиховорение Семена Слепакова про русских матерей, которое наделало много шума в соцсетях. Чиновник высмеял артиста, заявив, что даже Пушкину и Блоку до его уровня далеко.

В своем Telegram он опубликовал собственное произведение на десять четверостишей, в которых рассуждал о творчестве Слепакова и его бегстве из страны. По его словам, артист начал стремиться в поэты. 

"Слово за словом, сложилася куча, (Нет, не бумажная) Сема, ты – круча!", – написал глава Чечни.

Кадыров с сарказмом заявил, что Слепаков – непонятый гений, поскольку с помощью шуток умудряется "напрягать людские желудки". А если придумывает что-то на более острую тему, то провоцирует у многих развитие диареи. 

По словам главы Чечни, ему тошно разбирать творчество артиста, который теперь хамски хает "бывшую Кормилицу". Он выразил мнение, что Россия сможет справиться и без него, поскольку в ее недрах еще остались свои "Пушкины". 

"Нет, ты не бойся, не нервничай, Сема. Я на Кавказе, ты – где-нибудь "дома", Жги, хайпоед, на предательской ниве. Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?",

– подытожил Кадыров.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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