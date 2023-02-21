Серябкина похвасталась бугорком между ног в тугих трусах - фото

Серябкина похвасталась бугорком между ног в тугих трусах - фото
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда вызвала шквал критики из-за откровенного внешнего вида

Ольга Серябкина прославилась после своего участия в группе "Серебро" – она была в коллективе с самого начала основания и почти до распада. В итоге звезда решила уйти в сольное плавание, и вскоре вышла замуж и родила ребенка.

При этом артистка крайне быстро вернула былую форму – она признавалась, что тщательно следила за питанием. К тому же некоторые продукты употреблять ей было нельзя. Сейчас она, судя по всему, довольна своими параметрами. 

В своих соцсетях Серябкина опубликовала фото у бассейна в раздельном купальнике. Она подняла руки на головой и широко расставила ноги – на первом плане оказались ее подтянутый живот, грудь и стройные ноги. Рот артистка решила зазывно приоткрыть.

Фото: соцсети

Однако публика не осталась в восторге от публикации. Людей возмутило, что мать младенца выставляет подобные откровенные фото и муж не имеет ничего против этого.

"Зачем дешевить себя такими позами?", "Боже, как муж это терпит", "Чем дальше в лес, тем больше дров! Раньше просто красивые фото с попой, теперь уже и в позах раком, мастиком", "Ольга, вы мама, вы чего?", – написали люди.

Сама Серябкина на критику не ответила, опубликовав еще один откровенный снимок в бикини. 

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