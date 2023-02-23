"Это ужасно": Навка взвыла после новостей о Костомарове

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Страшная болезнь Романа Костомарова не оставила никого равнодушными – родные, друзья, коллеги, знакомые и простые россияне молятся, чтобы спорсмен смог выжить. На то, что его жизнь будет прежней, уже никто не надеется. Люди понимают, насколько тяжело приходится чемпиону после ампутаций и серьезнейших осложнений.
Когда появились первые новости о том, что Костомарова готовят к операции для предотвращения сепсиса, многие не поверили. В их числе была российская фигуристка Елена Бережная, которая сразу же попыталась выяснить правду у Татьяны Навки. Та, в свою чередь, не стала ничего скрывать.
"Да. Это ужасно!", – приводит ее слова "Пятый канал".
Бережная отметила, что ни один спортсмен не может даже представить, каково в этой ситуации Костомарову, как это произошло и что будет дальше.
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