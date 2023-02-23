Осунулся и еле ходит: внешний вид Серебрякова шокировал россиян

Осунулся и еле ходит: внешний вид Серебрякова шокировал россиян
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист в последнее время сам на себя не похож

Алексей Серебряков некоторое время назад вернулся в Россию. Артист, который ранее выражал недовольство страной, ее народом и национальной идеей, теперь снова снимается в российских фильмах. К примеру, в 2021 году он начал работу над картиной "Бешенство", премьера которой проходит на этой неделе. Знаменитость в компании своих детей приходит на показы киноленты и общается с журналистами.

Однако во время недавнего выхода в свет многие обратили внимание, что Серебряков серьезно сдал в последнее время. Он резко осунулся, и для своих 58 лет стал выглядеть очень плохо. Ходит знаменитость прихрамывая, опирась при этом на своих преемных детей. Кадры с артистом появились в распоряжении BLITZ+.

Фото: кадр BLITZ+

Фотография с сильно постаревшим Серебряковым распространилась в соцсетях. Россияне были шокированы тем, как в последнее время изменился артист.

Съемки картины "Бешенство" проходили в Москве и на Алтае. Актер утверждает, что во время работы в тайге произошел серьезный пожар, в результате которого чуть не погибла вся съемочная группа.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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