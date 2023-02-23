Газманов публично размазал Пугачеву за слова о России

Артист не понимает, как звезда могла предать свою публику и родину

Олег Газманов в одном из недавних интервью высказался о поведении Аллы Пугачевой, которая после начала СВО покинула Россию и сделала несколько выпадов в адрес российских властей. Он отметил, что сейчас ему даже тяжело говорить о происходящем с артисткой.

Певец отметил, что в свое время Пугачева оказала огромное влияние на всю страну. И самые преданные поклонники до сих пор верят, что она вернется на родину и поменяет свое мнение.

"Для меня лично Алла Борисовна с ее высказываниями последними – это горечь и разочарование", – отметил он.

Газманов не ожидал, что звезда может так поступить с россиянами и своей страной. При этом артист уверен, что все резкие публикации в последнее время Пугачева делает не просто так – он призвал всех задуматься, почему она могла делать заявления, которые не шли на пользу российским солдатам на передовой.