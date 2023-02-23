Газманов публично размазал Пугачеву за слова о России

Газманов публично размазал Пугачеву за слова о России
Фото: Утро.ру
Артист не понимает, как звезда могла предать свою публику и родину

Олег Газманов в одном из недавних интервью высказался о поведении Аллы Пугачевой, которая после начала СВО покинула Россию и сделала несколько выпадов в адрес российских властей. Он отметил, что сейчас ему даже тяжело говорить о происходящем с артисткой.

Певец отметил, что в свое время Пугачева оказала огромное влияние на всю страну. И самые преданные поклонники до сих пор верят, что она вернется на родину и поменяет свое мнение. 

"Для меня лично Алла Борисовна с ее высказываниями последними – это горечь и разочарование", – отметил он.

Газманов не ожидал, что звезда может так поступить с россиянами и своей страной. При этом артист уверен, что все резкие публикации в последнее время Пугачева делает не просто так – он призвал всех задуматься, почему она могла делать заявления, которые не шли на пользу российским солдатам на передовой. 

Источник: ProZvezd ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Киеве раскрыли план по масштабному наступлению ВСУ

Однако сроки называть отказались

The Guardian: Путин одним ударом вызвал раскол внутри США

Кремль достучался до американской общественности, считают СМИ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей