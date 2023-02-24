В честь Шамана дали залпы из автоматов в зоне спецоперации

Творчество артиста многих вдохновляет

Сегодня огромной популярностью в нашей стране пользуется патриотический контент. На этом фоне стремительно выстрелил молодой певец Ярослав Дронов, больше известный публике по псевдониму Шаман.



Молодой человек часто выступает в зоне специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Такая смелость находит отклик в сердцах военнослужащих.



В беседе с журналистами "Пятого канала" Шаман рассказал, что однажды после его выступления в зоне СВО бойцы поблагодарили артиста мощным залпом из автоматов. Ярослав подчеркнул, что никогда не забудет этот день.