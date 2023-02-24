Поклонники ведущего сильно разнервничались

Знаменитый российский телеведущий Владимир Соловьев пользуется большой популярностью у многих российских зрителей. Четкая патриотическая позиция журналиста получает огромное одобрение у его сограждан. На этом фоне исчезновение авторского телешоу Соловьева из эфира телеканала "Россия 1" весьма встревожило народ.



Внимательные поклонники деятельности телеведущего, который, к слову, не испугался и уже не единожды лично посещал зону боевых действий на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства, заметили, что его передача "Вечер с Владимиром Соловьевым" пропала из сетки вещания телеканала Россия 1".



Стоит отметить, что сейчас россияне испытывают особую нервозность – многие любимые телеведущие исчезают с телевидения, а об их дальнейшей профессиональной судьбе мало что известно.



Однако люди паниковали зря – выяснилось, что "Вечер" убрали из сетки вещания из-за длинных выходных. В этом году россияне получили возможность целых несколько дней праздновать День защитника Отечества. К счастью для поклонников Соловьева, он вернется в эфир уже 26 февраля.

