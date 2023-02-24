Владимира Соловьева убрали из эфира "Россия 1": названа причина

Владимира Соловьева убрали из эфира "Россия 1": названа причина
Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники ведущего сильно разнервничались

Знаменитый российский телеведущий Владимир Соловьев пользуется большой популярностью у многих российских зрителей. Четкая патриотическая позиция журналиста получает огромное одобрение у его сограждан. На этом фоне исчезновение авторского телешоу Соловьева из эфира телеканала "Россия 1" весьма встревожило народ.

Внимательные поклонники деятельности телеведущего, который, к слову, не испугался и уже не единожды лично посещал зону боевых действий на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства, заметили, что его передача "Вечер с Владимиром Соловьевым" пропала из сетки вещания телеканала Россия 1".

Стоит отметить, что сейчас россияне испытывают особую нервозность – многие любимые телеведущие исчезают с телевидения, а об их дальнейшей профессиональной судьбе мало что известно.

Однако люди паниковали зря – выяснилось, что "Вечер" убрали из сетки вещания из-за длинных выходных. В этом году россияне получили возможность целых несколько дней праздновать День защитника Отечества. К счастью для поклонников Соловьева, он вернется в эфир уже 26 февраля.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
новости партнеров

НАТО привели в готовность: слова Путина перепугали Столтенберга

Запад переживает из-за российского ядерного оружия

Почему Россия не ударила по Киеву в момент визита Байдена

Правила игры никто не отменял

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей